От Новороссийска до Туапсе объявлена угроза применения катеров-дронов

Число пострадавших в результате атаки на Новороссийск увеличилось до шести, в их числе один ребенок. Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии, еще троих – в состоянии средней тяжести, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что два человека погибли.

"Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - говорится в сообщении.

Также власти объявили в Туапсе и Геленджике угрозу применения катеров-дронов. Глава Геленджика Алексей Богодистов объявил о закрытии выхода в море всех плавсредств. Жителей и гостей курортов просят покинуть прибрежную полосу. А в самом Новороссийске введен режим ЧС.