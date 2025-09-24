Лукашенко прилетит к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит визит в Россию. Он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме. Он пройдет под девизом "От нового технологического уклада – к новому мировоззрению". Планируется, что во время визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого".