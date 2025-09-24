24 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных отправили в СИЗО

Гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных отправили под арест до 15 ноября. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Татьяну Черных задержали 23 сентября, в этот же день были задержаны акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, исполняющий обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" (аффилирована с корпорацией) - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артем Носков и бывший руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов.

Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. Показания на подозреваемых дал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам находится под домашним арестом.

Татьяна Черных(2025)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в суде выяснилось, что дело на Татьяну Черных возбудили 16 сентября. Смирнова допросили по делу 23 сентября, и он дал показания. Черных задержали в этот же день и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сама гендиректор "Корпорации СТС" считает, что компания непричастна к делу, а ходатайство об аресте она назвала необоснованным и незаконным.

"Я категорически против ареста. Нас обвиняют в хищении субсидий. А то, что Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, дал показания - так других доказательств нет. Все средства потрачены должным образом. Я не взяла оттуда ни копейки", - заявила она и попросила назначить ей домашний арест в Екатеринбурге.

Со слов адвоката, когда начались обыски, Черных якобы сама позвонила в полицию и заявила о готовности давать показания. Когда она прибыла для их дачи, ее задержали.

Адвокат также отметил, что Черных поддерживает СВО и якобы помогает в восстановлении разрушенной инфраструктуры в ДНР.

Татьяна Черных(2025)|Фото: Накануне.RU

Защитник заявил, что Черных готова являться на любые следственные действия, если ее поместят под домашний арест. На ее счете в данный момент лежит 15 млн рублей - адвокат предоставил справку, которую приобщили к делу.

Однако суд постановил отправить Татьяну Черных под арест до 15 ноября. При этом ранее Артема Носкова и Антона Боликова заключать под стражу не стали - им продлили срок задержания на 72 часа.

Напомним, Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва, в частности - АО "Облкоммунэнерго". Как указано в иске, доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов. Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей". Известно, что Алексей Бобров имеет двойное гражданство Австрии.

Теги: Татьяна Черных, Корпорация СТС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

