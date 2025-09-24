Останина: Пенсии детям, рожденным после ЭКО, не должны стать лазейкой для суррогатного материнства

Законопроект о праве на социальную пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКО, который Госдума приняла в первом чтении, не должен стать лазейкой для суррогатного материнства, к которому в обществе очень неоднозначное отношение. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ключевое условие, которое будет отстаивать КПРФ ко второму чтению, - это то, что право на пенсию должно возникать только после обязательного судебного установления отцовства и исключительно в случае, когда родители состояли в законном браке. Потому что это вопрос справедливости и защиты института семьи, считает депутат.

Авторам законопроекта предлагалось провести "нулевые слушания" с привлечением экспертов и представителей разных конфессий. Но этого сделано не было.

Суррогатное материнство в России ранее было запрещено для иностранцев, но оставлено для россиян, которые состоят в браке.