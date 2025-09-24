В Томске названы победители федерального этапа конкурса "Лучший по профессии"

Сегодня, 24 сентября, в Доме ученых состоялась церемония награждения победителей федерального этапа конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Специалист по мехатронике и робототехнике".

Напомним, конкурс проходит в России с 2012 года, а в этом году — при поддержке национального проекта "Кадры".

Томск принимал федеральный этап конкурса в номинации "Специалист по мехатронике и робототехнике" — по этой номинации соревнования прошли впервые. Участниками стали 7 специалистов из Томской, Омской, Волгоградской, Рязанской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Томскую область на конкурсе представлял Никита Киселёв, наладчик станков и манипуляторов с программным управлениям АО "ТОМЗЭЛ".

Губернатор Владимир Мазур поздравил конкурсантов с успешным выступлением на федеральном этапе и вручил им сертификаты об участии.

Глава региона отметил, что каждый из финалистов уже доказал свое мастерство не только в рамках конкурса, но и в реальной работе на производственных предприятиях, внося большой вклад в укрепление технологического суверенитета России.

"Вы сегодня — лучшие из лучших. Уверен, что вы привнесете на свои производства новое, передовое, станете наставниками молодежи и будете делиться секретами своего мастерства с новыми поколениями специалистов, — сказал Владимир Мазур, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Награды победителям конкурса вручил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

Победителем конкурса стал Сергей Безусов (Волгоградская область), он получил денежный приз в 1 млн рублей. На втором месте — Илья Намятов (Омская область), его приз составил 500 тыс. рублей. Третье место и приз в 300 тыс. рублей у Романа Гизетдинова (Республика Татарстан).

"В этом году конкурс пережил второе рождение. Существенно расширилась его география: в прошлом году региональные этапы проходили в 21 регионе, а в этом — в 72 регионах прошло более 200 региональных этапов по 20 номинациям, — сказал Михаил Иванков. — В номинации "Специалист по мехатронике и робототехнике" конкурс проходил впервые. Мы неслучайно ввели эту номинацию: наш Президент Владимир Путин назвал внедрение робототехники во все отрасли экономики одной из ключевых задач".

В ходе федерального этапа конкурсантам предстояло тестирование на знание основ мехатроники и робототехники и два практических задания: программирование коллаборативного робота-манипулятора и работа со стендом "Тепловой объект". Работы оценивала федеральная экспертная комиссия, в которую вошли эксперты из Томского политехнического университета, компании ООО "НПФ Мехатроника-ПРО" и Университета "Иннополис" (Республика Татарстан).