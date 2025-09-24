В Тюменской области единое пособие на новорожденных назначается проактивно

В Тюменской области при рождении ребенка в семье, которая уже получает единое пособие на детей, выплата на новорожденного назначается в проактивном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Назначение происходит автоматически, после поступления сведений из органов ЗАГС, без необходимости подачи заявления и без проведения дополнительной проверки нуждаемости. Размер и срок выплаты соответствуют параметрам, установленным для старших детей в семье на основании последнего принятого решения.

Первая выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней. С начала года в регионе таким образом пособие уже назначено на 1 763 новорожденных.

Кроме того, семьи, получающие выплаты на нескольких детей, имеют возможность синхронизировать сроки их получения. Это позволяет указать всех детей в одном заявлении при продлении и избежать учета этих пособий в качестве дохода друг для друга. Условием для синхронизации является подача заявления в последний месяц действия выплаты на одного из детей.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Тюменской области или через МФЦ.