YouTube разбанит тех, кого заблокировали за "дезинформацию" о COVID-19

YouTube собирается снять блокировку с пользователей, которые были отправлены в бан за распространение дезинформации о президентских выборах в США в 2020 году и о COVID-19.

Юристы Alphabet – материнской компании YouTube – заявили, что администрация Джо Байдена давила на видеохостинг, заставляя банить пользователей за то, что правительственные чиновники считали дезинформацией.

Эта информация содержится в ответе компании на повестку Комитета по правосудию Палаты представителей Конгресса США, который ведет разбирательство.

В ответе Alphabet говорится: "Сейчас правила YouTube допускают более широкий спектр контента, касающегося COVID-19 и честности выборов. Отражая приверженность компании свободе слова, YouTube предоставит всем авторам возможность вернуться на платформу, если компания заблокировала их каналы за неоднократные нарушения правил оCOVID-19 и честности выборов, которые больше не действуют".

"YouTube ценит консервативные голоса на своей платформе и признаёт, что эти авторы имеют широкий охват и играют важную роль в общественном дискурсе. Компания признаёт, что эти авторы входят в число тех, кто формирует современное онлайн-потребление, публикуя "обязательные к просмотру" интервью и предоставляя зрителям возможность услышать мнения политиков, знаменитостей, руководителей компаний и многих других".