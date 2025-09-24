24 Сентября 2025
В России Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

YouTube разбанит тех, кого заблокировали за "дезинформацию" о COVID-19

YouTube собирается снять блокировку с пользователей, которые были отправлены в бан за распространение дезинформации о президентских выборах в США в 2020 году и о COVID-19.

Юристы Alphabet – материнской компании YouTube – заявили, что администрация Джо Байдена давила на видеохостинг, заставляя банить пользователей за то, что правительственные чиновники считали дезинформацией.

Эта информация содержится в ответе компании на повестку Комитета по правосудию Палаты представителей Конгресса США, который ведет разбирательство.

В ответе Alphabet говорится: "Сейчас правила YouTube допускают более широкий спектр контента, касающегося COVID-19 и честности выборов. Отражая приверженность компании свободе слова, YouTube предоставит всем авторам возможность вернуться на платформу, если компания заблокировала их каналы за неоднократные нарушения правил оCOVID-19 и честности выборов, которые больше не действуют".

"YouTube ценит консервативные голоса на своей платформе и признаёт, что эти авторы имеют широкий охват и играют важную роль в общественном дискурсе. Компания признаёт, что эти авторы входят в число тех, кто формирует современное онлайн-потребление, публикуя "обязательные к просмотру" интервью и предоставляя зрителям возможность услышать мнения политиков, знаменитостей, руководителей компаний и многих других".

Теги: YouTube, COVID-19, бан, блокировка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

