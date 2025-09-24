Политолог объяснил, без чего признание Палестины бессмысленно

Палестинский политолог из сектора Газа Акрам Аталла поделился своим мнением о том, без чего признание Палестины будет бессмысленным.

"Палестинским властям необходимо принять меры по государственному переустройству, включая перераспределение полномочий, укрепление государственных институтов и развитие законодательной базы", - сказал РИА Новости эксперт.

Ранее Великобритания, Канада и Австралия признали Палестину. Премьер Канады Марк Карни написал в соцсети Х, что "Канада не испытывает иллюзий и не считает, что признание решит все проблемы". В его заявлении говорится, что признание палестинского государства связано с принципами права на самоопределение и фундаментальными правами человека.

В заявлении австралийского премьера Энтони Албаниза говорится, что "Австралия признает многолетние легитимные стремления палестинцев иметь собственное государство". Позднее с обращением выступил британский премьер Кир Стармер, который объявил о признании палестинского государства и возрождении "надежд на мир для палестинцев и израильтян, а также на решение вопроса относительно двух государств". Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства.