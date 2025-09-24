Медведев: Трамп предложит Зеленскому капитуляцию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое прошло в Нью-Йорке.

"Не сомневаюсь, Трамп вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит Зеленскому подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо", - написал Медведев в своём telegram-канале.

Ранее Медведев счёл, что США необходимо отказаться от санкций в отношении России. По его словам, в противном случае существует риск прямого конфликта между Москвой и Вашингтоном.

"США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин", — сказано в сообщении.