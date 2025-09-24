В Тюмени стартовал творческий форум для ветеранов спецоперации "СВОя культура"

В Тюмени стартовал творческий форум для ветеранов спецоперации "СВОя культура", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в нем принимают 20 ветеранов боевых действий.

В течение четырех дней для них будут проходить интенсивы по вокалу, литературе, инструментальному исполнительству под руководством опытных кураторов и ведущих деятелей культуры Тюменской области.

"У нас в регионе открывается уже второй форум "Своя культура". Это особое место, где рождаются новые таланты. Здесь у участников появляется возможность внести важную патриотическую ноту в создание современного культурного материала", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Здесь наши защитники могут проявить свои таланты, рассказать свои истории и передать молодому поколению чувство патриотизма и уважения к Родине. Творчество ветеранов поможет нам почувствовать и понять их прошлое, сохранить историю нашего народа живыми и яркими красками", подчеркнула руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

На церемонии открытия с творческими номерами выступили участники первого форума, который проходил в Тюмени в марте.

Своими результатами участники второго форума также поделятся на творческой гостиной, где исполнят лучшие номера совместно с наставниками.