То, что происходит вокруг нас, это война, - Песков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина назвал происходящее вокруг страны "войной". "То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть", - заявил Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

Он прокомментировал ряд внутренних и внешнеполитических вопросов, сделав акцент на конфликте на Украине и отношениях России с США.

Песков высказался по поводу президента США. "Трамп не может не видеть открытость Путина к процессу урегулирования", - считает официальный представитель Кремля. Он добавил, что отношения лидеров России и США позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы. Путин и Трамп общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу, подчеркнул Песков.

Песков заявил, что Москва успешно перенаправила потоки энергоресурсов на другие рынки: "Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке" (при этом известно, что на азиатских рынках российские энергоносители сейчас продаются со значительным дисконтом – прим. ред.).

Наконец, Песков заявил, что "экономика России перестроилась под нужды военной операции на Украине". Он добавил, что "проблемы безусловно есть", они отягчаются санкционными ограничениями. "При этом внесен абсолютно сбалансированный бюджет. <…> Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме", - заявил Песков. Он не прокомментировал тот факт, что в "абсолютно сбалансированном бюджете" предлагается повысить налоги, хотя ранее президент России заявлял, что власти не будут менять параметры налоговой системы до 2030 года.