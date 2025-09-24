Совфед назначил генпрокурора Краснова председателем Верховного суда

Совет Федерации одобрил назначение Генерального прокурора России Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ.

Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв сообщил, что, руководствуясь Конституцией России и законе "О статусе судей", представляет кандидатуру Игоря Краснова. Все документы прилагаются, закону соответствуют. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас добавил, что комитет единогласно поддерживает кандидатуру Краснова.

Отвечая на вопросы сенаторов, Игорь Краснов отметил, что прокуратуре России – более 300 лет, и устойчивость её проверена временем. Он полагает, что она продолжит работать на благо россиян.

"Опыт работы Генеральным прокурором бесценен. Переход в Верховный суд рассматриваю как продолжение служению законности. Буду действовать в интересах государства и людей", - сказал Игорь Краснов, отдельно пообещав встроить искусственный интеллект в работу суда и судей.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова отметила, что россиянам важна справедливость. Защитник людей, адвокат, подвергается нападкам, считает сенатор.

"Конечная цель права – справедливость. Граждане должны находить её в суде. Если у вас есть конкретные факты, давайте разбираться. Системы жалоб нет, и адвокаты – участники процесса", - сказал Краснов, не согласившись с тем, что рассмотрение дел без адвоката – обычная практика.

В итоге сенаторы одобрили назначение Краснова.

Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда, оказавшийся вакантным после смерти в июле этого года 71-летней Ирины Подносовой. В августе ряд СМИ сообщил, что генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально за несколько дней до этого президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен.