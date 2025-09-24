В Бурятии медики удалили пациенту здоровую почку

В Бурятии привлечены к дисциплинарной ответственности медики, удалившие пациенту здоровую почку.

Во время проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В больнице проведён полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в минздраве региона.