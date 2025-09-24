В Москве дали отопление

В столице России, Москве, начался отопительный сезон.

Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности, приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, сказанные журналистам.

Он добавил, что всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе 34 тыс. жилых домов.