Минфин предложил Госдуме повысить НДС до 22% - на финансирование обороны

Министерство финансов России предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, соответствующий законопроект вносится в Госдуму. Если он будет одобрен, поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе Минфина.

Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщили в министерстве.

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, говорится в релизе.

Предыдущее повышение НДС - с 18 до 20% - произошло 1 января 2019 года.

Между тем, эксперты высказывают сомнения в том, что рост налогов позволит увеличить поступления в бюджет в текущих условиях "охлаждения экономики", которое проводит Центробанк с помощью жесткой денежно-кредитной политики. Так, увеличение в 2025 году налога на прибыль с 20 до 25%, по прогнозам, приведет не к недобору платежей на 1 трлн рублей при плане 4,2 трлн руб. в 2025 году. Экономическая активность падает, треть предприятий в стране являются убыточными по итогам первого полугодия 2025 года, а темпы роста ВВП упадут с 4,6% в 2024 году до 1,2% в 2025-м.