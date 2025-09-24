Сенатор призвала ввести для россиян цифровые финансовые паспорта

В России гражданам надо, помимо обычного паспорта, выдавать также цифровой финансовый паспорт. Так считает член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

По ее мнению, эта карта позволит финансово "просвечивать" каждого человека: предупреждать о рисках перерасхода и помогать избегать долговой ямы. Это даст прозрачность и контроль над деньгами, позволит уверенно строить свое финансовое будущее.

Причина, по которой надо ввести цифровой финансовый паспорт, проста - огромная закредитованность граждан. Они должны понимать, что нужно ответственно подходить к взятию кредитов. Пока что долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями лишь растут, как и число людей, имеющих кредиты.

"Просрочки становятся все больше, тормозя экономику", - сетует сенатор.

Эксперты считают, что технически реализовать данную идею нетрудно, но указывают на такой проблемный вопрос, как защита банковской тайны.

По данным ЦБ, просрочка по кредитам физлиц достигла рекордных значений за шесть лет - 1,5 трлн рублей. Чуть более чем за год объем просроченной задолженности вырос на 400 млрд рублей. Всего в России около 50 млн человек имеют хотя бы один кредит. Более 10 млн из них имеют два и более кредитов.