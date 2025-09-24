Беспилотники атаковали НПЗ в Салавате

Бесплотники атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - сообщил глава Башкирии.

На прошлой неделе беспилотники уже атаковали нефтехимические предприятия в Башкирии, в том числе "Газпром нефтехим Салават".

Расстояние от Башкирии до ближайшей границы с Украиной по прямой превышает 1,3 тыс. км.