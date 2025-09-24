Уральский общественник: "Время RC Group подходит к концу"

В Екатеринбурге прокуратура подключилась к ситуации с компанией RC Group. Об этом сообщил уральский общественник, член общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, надзорное ведомство обнаружило "признаки организации по привлечению денежных средств граждан при отсутствии инвестиционной и иной законной деятельности, а также признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием". В качестве доказательства общественник привел ответ из прокуратуры.

"Так что теперь у Следственного комитета появилась серьезная поддержка в лице прокуратуры. И это радует – время RC Group подходит к концу", - отметил Дмитрий Чукреев.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском офисе RC Group проводятся следственные действия. Перед этим группа молодых людей из Екатеринбурга обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой поспособствовать возбуждению уголовного дела в отношении компании. Пострадавшие уверены, что их втянули в "финансовую пирамиду".