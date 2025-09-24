В Донецке представили учебник по истории Донбасса и Новороссии

Новый учебник истории Донбасса и Новороссии для 5-7 классов представил в Донецке зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Посетив лицей №1, он показал экземпляры учебника из единой линейки учебников истории под редакцией Владимира Мединского и академика Анатолия Торкунова. Эта линейка внедрена во всей стране для учеников 5-11 классов. Учебники по истории Донбасса и Новороссии дополняют ее историей региона. Изданы и методические пособия по этому учебнику.

"Самая большая проблема и самый, наверное, сложный фронт — это фронт в умах людей, особенно молодежи. Победить на этом фронте — это значит уже почти одержать победу на фронте военном", — уверен Овсиенко.

В новом учебном году в школах воссоединенных субъектов РФ появился предмет, посвященный истории родного края. До 2014 года историю России в них вообще не изучали.

После начала СВО вопрос знания истории страны обострился. Власти признают, что школьники слабо знают историю России, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина, вопрос преподавания истории должен стать более важным для государства, учебники нуждаются в доработке и т.п. Недавно было принято решение исключить обществознание в 6-8 классах, с 2026 года его начнут изучать только с 9 класса. Освободившийся час пойдет на дополнительное изучение истории. В 5-8 классах будет по три урока в неделю, в 9 классе - два урока. В будущем выпускники школ вместо обществознания будут сдавать ЕГЭ по истории. А для поступающих в гуманитарные вузы ЕГЭ по истории станет обязательным.