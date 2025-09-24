В Тольятти взорвался газ в многоквартирном доме

В Тольятти на улице Победы в жилом доме произошел взрыв газа в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет, но дом пришлось эвакуировать, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Произведено обследование квартир. Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - сообщил глава региона.

Он добавил, что было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. На базе местной школы развернут пункт временного размещения, однако, большинство жильцов уже вернулось домой.