24 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума приняла законопроект о пенсиях для детей, зачатых через ЭКО после смерти отца

Детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца, будут предоставляться выплаты на основе пособия по потере кормильца. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В начале 2025 года Конституционный Суд РФ вынес постановление, что дети, рожденные в результате ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры поддержки. Принятый законопроект предусматривает, что получателями социальной пенсии могут стать дети, рожденные через любое время после смерти человека, отцовство которого установлено в судебном порядке. Им дадут такие же права, что и детям, оба родителя которых неизвестны.

В 2023 году в России в результате ЭКО родилось более 32 тысяч детей, но сколько из них родились после смерти отца, неизвестно. При этом средний возраст женщин, идущих на ЭКО, составляет почти 40 лет. Доктор медицинских наук, гинеколог-эндокринолог профессор Ирина Филатова отмечает, что процедура ЭКО имеет свои последствия, но о них говорят мало. Еще на стадии предподготовки женщина в больших дозах принимает препараты. Это может приводить к проблемам со щитовидной железой, изменению метаболизма, резкому изменению веса. При заборе яйцеклеток случаются травмы: мочевого пузыря, кишечника, сосудов. Многие женщины делают ЭКО несколько раз.

По данным директора Института репродуктивной медицины Татьяны Назаренко, после 40 лет вероятность беременности резко снижается, а риск осложнений - повышается. Так, если у женщин до 35 лет вероятность беременности на одну попытку составляет 40-45%, то старше 40 лет - всего 10%. А частота репродуктивных потерь (выкидыши и т.п.) - 45%.

