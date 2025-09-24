После задержания Боброва "Корпорация СТС" согласилась отдать "Облкоммунэнерго"

"Корпорация СТС" Алексея Боброва и Артема Бикова готова согласиться с требованиями Генпрокуратуры о национализации АО "Облкоммунэнерго". Соответствующее заявление сделано на следующий день после задержания Боброва.

Напомним, что ведомство подало иск об изъятии активов бизнесменов Бикова и Боброва. Также Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева. Всего в деле насчитывается больше сотни участников. Предварительное заседание по делу состоялось на этой неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга. По требованию прокуроров процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в "Корпорации СТС", в компании дают высокую оценку первым двум дням судебных слушаний по делу об активах.

"Процесс ведется на исключительно высоком профессиональном уровне, что позволяет всем участникам полноценно представить свои доказательства", - заявили в корпорации.

Там сослались на требования прокуратуры: если "Корпорация СТС" документально подтвердит альтернативные источники финансирования других приобретений, претензии к соответствующим активам будут сняты.

"Корпорация СТС" категорически настаивает на правомерности всех своих действий и представила исчерпывающие документальные доказательства того, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО "Облкоммунэнерго" в корпоративную структуру. Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, не связанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду", - заявляют в корпорации.

Также "Корпорация СТС" готова к "конструктивному решению спора".

"В случае, если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации", - подчеркивают в компании.

При этом там отрицают наличие у Артема Бикова иностранного гражданства – суду представлены соответствующие документы. В "Корпорации СТС" выразили уверенность, что суд "компетентно и всесторонне изучит представленные аргументы и вынесет справедливое, законное решение".

Накануне сообщалось, что акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва и гендиректора компании Татьяну Черных задержали силовики. Также стало известно, что клиенты банка "Агромпромкредит" испытывают трудности с доступом к средствам после иска Генпрокуратуры.