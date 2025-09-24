Зеленский считает, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Дональд Трамп доверяет ему больше, чем российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом Зеленский заявил в США во время брифинга, пишут "Известия".

Ранее Зеленский призвал Трампа занять "чёткую позицию" по Украине и России. По его мнению, "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

"Прежде, чем мы закончим ***, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.

Можно заметить, что Зеленский требует гарантий еще до урегулирования конфликта, то есть пытается втянуть Запад в военное столкновение с Россией, о чем недавно прямо сказал экс-президент Польша Анджей Дуда.