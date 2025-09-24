Медведев заявил о необходимости Вашингтона снять санкции с России

США необходимо отказаться от санкций в отношении России.

Об этом заявил в соцсети в X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в противном случае существует риск прямого конфликта между Москвой и Вашингтоном. "США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин", — сказано в сообщении.

Медведев отметил, что РФ готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но итоговое решение остается за американскими властями.

Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же, заявил президент РФ на совещании с членами Совета безопасности страны.

Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года.