В Минэкономразвития призвали обсудить новый механизм на смену режиму самозанятости

В России эксперимент с налоговым режимом самозанятости близится к завершению.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, необходимо начать обсуждение нового механизма, который придет ему на смену. Он напомнил, что кабмин обещал не трогать вопросы института самозанятых до 2028 года и это время уже "не за горами". При этом нужно решать вопрос не только по самозанятым, но и по индивидуальным предпринимателям.

"ИП могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4–6%, а может быть и 1%", — указал глава Решетников.

По его словам, людям надо будет адаптироваться к изменениям — и поэтому прорабатывать концепцию ведомствам надо уже в 2026 году. "Продумать, представить и, может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать этот вопрос", — отметил он, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в России государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятых за год упала почти на 40%.