Власти могут ввести запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Кабмин России обсуждает возможность запрета на экспорт дизельного топлива непроизводителями, по аналогии с запретом на вывоз бензина.

Запрет может быть введен сроком как минимум один месяц. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на нефтегазовые компании, в настоящее время этого вида топлива на российском рынке много и его производят в два раза больше, чем потребляют. Таким образом, смысла запрещать его вывоз производителям нет.

Если экспорт для производителей ограничат, им придется снижать объемы переработки, что в итоге приведет к сокращению производства бензинов. Кроме того, продавать дизтопливо на внутреннем рынке сейчас выгоднее, чем на внешнем, поэтому мера для производителей неактуальна.

При этом запрет на экспорт бензина для производителей могут продлить еще на месяц.

Тем временем, в России биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила исторический максимум. 17 сентября он подорожал на 0,09% и достиг 73 тыс. 208 руб. за тонну.