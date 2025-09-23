24 Сентября 2025
Происшествия Центральный ФО Москва
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Скажи Гордеевой&quot; (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Столичный суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за ее слов о "порядочном Дудаеве"

В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий к Алле Пугачевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Москвы.

Истец Александр Трещев в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ.

Трещев просит суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Теги: Алла Пугачёва, Александр Трещёв, иск, Джохар Дудаев


