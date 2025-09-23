Евгений Солнцев: Участники СВО и члены их семей в Оренбуржье смогут приоритетно получить льготный займ на реализацию бизнес-идей

Участники СВО и члены их семей в Оренбургской области смогут в приоритетном порядке получить льготный заём на реализацию бизнес-идей. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Евгений Солнцев.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся 23 сентября заседании Правительства Оренбургской области. Также был утвержден перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья.

Теперь в регионе по сниженным процентным ставкам смогут получить заём и те жители, которые работают на территории моногородов, в сфере сельского и лесного хозяйства и на социальных предприятиях.

"По нашим подсчётам, до конца 2025 года это позволит получить малому и среднему бизнесу не менее 80 льготных займов на сумму порядка 150 миллионов рублей. Что касается участников СВО, с начала года льготными кредитами поддержаны пять бизнес-проектов", - заявил Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья также отметил, что недоволен реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» сразу в нескольких муниципалитетах.

"До зимы остаётся совсем немного времени, а работы в Новотроицке, Медногорске, Кувандыкском и Ясненском муниципальных округах даже не близятся к завершению. Поставил контрольный отрезок до первого ноября. Ответственность за исполнение лежит на главах", - заявил губернатор.

Также Евгений Солнцев подчеркнул, что он держит на личном контроле ход подготовки коммунального хозяйства региона к зиме. С 29 сентября будет запущен отопительный сезон в Абдулинском муниципальном округе, в Переволоцком районе – с 1 октября.