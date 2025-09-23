23 Сентября 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Женщину, которую обвиняли в подстрекательстве к терроризму за комментарий в адрес главы Минсельхоза, отпустили на свободу

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что сегодня Окружной военный суд отпустил из зала суда Екатерину Рагозину, обязав выплатить 310 тысяч рублей в виде штрафа и запретив в течение двух лет администрировать сайты в сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что Екатерина принесла свои извинения человеку, которого невольно оскорбила.

"Эмоциональное резкое высказывание в сети стоило Екатерине дорого: несколько месяцев СИЗО Удмуртии, затем у нас в СИЗО-5. Навещала Екатерину и понимала - подстрекательство к терроризму - это не про нее. Но статья ей грозила именно такая. С серьезным сроком лишения свободы. Благодарна членам СПЧ во главе с Валерием Александровичем Фадеевым, который поддержал мою позицию. Благодарю Марину Ахмедову, которая следила за судьбой Екатерины. Три вывода из этой истории - наше общественное мнение имеет значение. Наши Свердловские СМИ могут объединиться в едином мнении, когда оно касается прав человека. У нас есть справедливый суд. У нас есть позиция прокуратуры, которая слышит человека. А всем нам урок: думать, когда пишем в сетях", - заявила Мерзлякова.

Напомним, что в ноябре прошлого года Рогозина оставила под постом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут фразу "Сжечь ведьму". В посте содержалась информация о связи роста цен на масло и роста доходов населения, на что обвиняемая отреагировала крайне эмоционально.

