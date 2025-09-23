Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в подготовке к вовлечению в военный конфликт на Украине

Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти страны в подготовке к вовлечению в военный конфликт на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Omniapres.

"Если Партия "Действие и солидарность" (ПДС) останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.

Он также обвинил Санду и ПДС в излишней милитаризации страны, отметив покупку радаров, которые "ловят мух", строительство военной базы в Бачой, ввоз бронетранспортеров и организацию учений с НАТО каждые полгода. Додон подчеркнул, что власти втягивают Молдавию в конфликт на Украине и отметил, что Патриотический избирательный блок поддерживает укрепление нейтрального статуса республики. При этом он отверг обвинения, согласно которым его возвращение на пост президента приведет к атаке со стороны России, подчеркнув, что такая логика "не имеет смысла".

О попытке со стороны НАТО развязать в Молдавии военный конфликт по аналогии с операцией Киева в Донбассе в 2014 году также заявил военный эксперт Андрей Марочко. Как он сообщил ТАСС, в действиях Евросоюза уже просматриваются предпосылки военной операции.

"Некоторые элементы предпосылок специальной военной операции уже просматриваются, но есть и существенное различие. Дело в том, что в Молдавии нет активных боевых действий. Естественно, для того чтобы начать активно действовать западным странам - им нужно развязать военный конфликт. <…> Подготовительные мероприятия, естественно, ведутся. В них как раз и просматривается аналогия с военным конфликтом в Донбассе [в 2014 году]", - сказал он.

22 сентября в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.