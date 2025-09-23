FT: Китайское судно впервые зашло в порт Севастополя

Китайское судно заходило в порт Севастополя в июне и августе, пишет Financial Times. Речь идет о контейнеровозе Heng Yang 9, он принадлежит китайской компании Guangxi Changhai Shipping Company, ходит под флагом Панамы. После Севастополя судно заходило в турецкие порты и затем направилось в Египет. Также издание считает, что судно могло заходить в Севастополь и в сентябре этого года.