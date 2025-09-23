Мошенник из Прикамья оформил кредит на погибшего военнослужащего и получил условный срок

Воткинский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Пермского края, признанному виновным в мошенничестве с использованием данных погибшего участника СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.

Подсудимый, ранее не судимый, был осужден по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Суд установил, что мужчина, завладев персональными данными военнослужащего, погибшего при выполнении задач в зоне спецоперации, через систему дистанционного обслуживания оформил на его имя кредитный договор с банком на 350 тысяч рублей. При этом злоумышленник изначально не планировал возвращать полученные средства.

Деньги были перечислены на счет обвиняемого, который распорядился ими по своему усмотрению. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинения и смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор еще не вступил в законную силу.