На Урале суд аннулировал фиктивные браки россиян с нигерийцами

На Среднем Урале суд признал недействительными сразу четыре фиктивных брака между россиянами и гражданами Нигерии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, проверка показала, что несколько жителей Ревды через так называемую "сваху" за деньги вступили в брак с иностранцами. Гонорар "супругов" составил от 10 до 50 тысяч рублей. Все браки были зарегистрированы в апреле, мае и августе 2023 года, а также в феврале 2024 года.

Всего было выявлено четыре фиктивных брака, которые были заключены для получения разрешения на пребывание в России. Три незаконных союза оформили женщины, один – мужчина. Выяснилось, что после официального оформления отношений "супруги" встречались лишь несколько раз для формальных процедур и получения документов для иностранцев.

В итоге Ревдинский городской суд признал недействительными все четыре брака россиян с нигерийцами. Решения пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге суд выдворил на родину африканца, который женился, чтобы остаться в России.