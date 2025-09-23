Пилота вертолета Трампа пытались ослепить лазерной указкой

Секретная служба США задержала мужчину, подозреваемого в попытке ослепить лазерной указкой пилота вертолета президента Дональда Трампа, сообщает NBC News. Инцидент произошел в минувшую субботу, когда глава государства покидал Белый дом.

Известно, что задержанный не пытался скрыться, он светил лазером с авеню Конституции. Сотрудник секретной службы, задержавший мужчину, сообщил, что тот был наполовину (верхнюю) раздет и громко разговаривал сам с собой. Увидев, что к нему приближается офицер, нарушитель попытался ослепить красным лазером и его. Офицер действительно был дезориентирован на некоторое время. Но затем он задержал неизвестного.

В этот момент мужчина встал на колени и стал говорить, что "должен просить прощения у Дональда Трампа". У задержанного при себе был нож.

Наведение лазерной указки на пилотов в США является федеральным тяжелым преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере $250 тыс.