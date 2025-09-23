В Прикамье соцработницу будут судить за мошенничество

В суд направлено уголовное дело о мошенничестве сотрудницы центра соцвыплат Пермского края и ее двух сообщников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, работница центра социальных выплат и компенсаций Прикамья вместе с двумя пермяками организовала преступную схему: находили граждан, желающих получать соцвыплаты. Используя свое служебное положение соцработница незаконно вносила в базу данных сведения о праве этих людей на компенсации за жилье и коммунальные услуги. После получения необоснованных выплат ее помощники переводили ей и другим соучастникам часть денег под видом оплаты юридических услуг. В схему были вовлечены и обычные граждане, которых мошенники убеждали в том, что они имеют право на малоизвестное пособие, и предлагали помощь в его оформлении за небольшой взнос.

С марта 2020 по апрель 2023 действиями аферистов был нанесен ущерб свыше 13 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения в крупном размере). Уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Перми.