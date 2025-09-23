Мишустин попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира

Издание Jerusalem Post включило в список 50 самых влиятельных евреев мира российского премьер-министра Михаила Мишустина. Это единственный россиянин в списке, он попал на 18-е место. Издание описывает его как "самого доверенного администратора Владимира Путина".

"Сын еврея из Полоцка, Мишустин стал самым доверенным администратором и решателем проблем президента России Владимира Путина, - пишет издание. - Прежде чем войти в высшие эшелоны российской власти, Мишустин посвятил десятилетие революционным преобразованиям налоговой системы страны, заслужив репутацию специалиста по цифровым инновациям и эффективной бюрократии. Его трансформация Федеральной налоговой службы России из коррумпированного, работающего на бумажных носителях органа в цифровую систему продемонстрировала административную хватку, которая впоследствии определила его премьерство".

JP пишет, что Путин доверил Мишустину управление госаппаратом, высвободив себе возможность заниматься внешней политикой.

Список возглавил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на втором месте оказался спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Также в топе оказались представители администрации Трампа, военные руководители Израиля, IT-звезды кремниевой долины (например, Марк Цукерберг на 33-м месте).