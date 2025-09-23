Уральского олигарха с австрийским гражданством задержали силовики

Акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва и гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных задержали силовики.



Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, обоих взяли на основании ст. 91 УПК РФ. Бобров был задержан в Москве и доставлен в Екатеринбург, сейчас с ним проводят следственные действия. Также сообщается, что в столице прошли обыски по его месту жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и АО "ОТСК".

Помимо этого, сообщается о задержании исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова. По словам источника, речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Обоих силовики уже допросили.

В пресс-службе компании "Облкоммунэнерго" ситуацию пока не комментируют.

Ранее Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Что касается Черных, то она, по данным издания, имеет доли в нескольких компаниях Боброва и олигарха Артема Бикова, также проходящего в иске в качестве ответчика.

По данным Генпрокуратуры, имеющие австрийское гражданство Биков и Бобров с целью "захвата высоколиквидного госпредприятия" задействовали неформальные контакты с бывшим министром Свердловской области по государственному имуществу Алексеем Пьянковым и бывшим министром ЖКХ Николаем Смирновым, которые "обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность бизнесменов".

Как указано в иске, доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, "откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов". Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".