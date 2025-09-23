Уральские первокурсники посетили стройплощадку "Re:Volution Towers" в Екатеринбург-Сити

Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства, обучающиеся по профессии "Облицовщик-плиточник", посетили с экскурсией строительную площадку многофункционального комплекса "Re:Volution Towers" в Екатеринбург-Сити. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", две 100-метровые башни, объединенные стилобатом с коммерческими помещениями, паркингом и двором-садом на крыше, будут введены в эксплуатацию в 2027 году.

Застройщик объекта – "НКС-Девелопмент". Все работы на площадке выполняет уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс" – опорный работодатель кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет".

"Мы решили погрузить ребят в будущую профессию с самого начала обучения по специальности и сразу познакомили их с современной стройкой. На экскурсии мы напомнили студентам о том, что облицовщиков-плиточников не заменит искусственный интеллект, поэтому их труд будет всегда востребован, важен, почетен и созидателен. Мы надеемся, что благодаря этой экскурсии ребята оценят результаты состоявшихся мастеров и уникальность выбранной профессии и после окончания колледжа выйдут на наши строительные объекты, чтобы вместе с нами поддерживать качество и скорость работ, которыми славится "Атом", - рассказала руководитель проектов по развитию и обучению персонала Надежда Хромец.

Студентам показали современные способы укладки плитки и отделочные материалы, познакомили с технологией оштукатуривания стен и устройством стяжки пола. Ребята по достоинству оценили экскурсию, восхитились масштабами проекта и высоким качеством строительных работ на объекте. Они выразили желание в будущем работать так же.

"С детства нравится делать что-то своими руками, поэтому и привлекла специальность облицовщика-плиточника. Это очень интересная и творческая работа, в рамках которой можно дарить людям тепло и уют, создавать настоящие дизайнерские шедевры. Атмосфера стройки цепляет: многие из нас уже помогали с ремонтом родителям, подрабатывали разнорабочими, но на такой масштабный объект, как "Re:Volution Towers", попали впервые – в будущем хотелось бы работать на таких же", - поделились впечатлениями студенты.

С 2022 года крупнейший строительный холдинг на Урале "Атомстройкомплекс" является опорным работодателем кластера "Строительство", созданного в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Компания участвует в подготовке студентов строительного профиля: обновляет не только материально-техническую базу, но и образовательные программы, помогая повысить эффективность практических часов.

Помимо экскурсий на свои производства и стройки, "Атом" ежегодно принимает студентов на оплачиваемую производственную практику, а студентам вузов даже предлагает официальное трудоустройство с гибким графиком, чтобы они могли совмещать теорию с практикой. Так, в этом году в компанию трудоустроилось уже два десятка студентов, годом ранее проходивших производственную практику по различным строительным специальностям.