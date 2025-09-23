23 Сентября 2025
в россии
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханская область включается в пилотный проект по внедрению ИИ-агента для участников СВО и их семей

На состоявшемся накануне в Астрахани заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей, которое прошло под председательством вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова, обсуждали вопрос внедрения в регионе ИИ-агента для организации работы.

Так, управляющий Астраханским отделением Сбербанка Владимир Мынов рассказал о внедрении ИИ-агента для участников специальной военной операции и членов их семей. С его помощью можно будет получить удаленный доступ к информации о федеральных, региональных и муниципальных льготах. ИИ-агент разрабатывается компанией Сбер Бизнес Софт.

Идея губернатора Игоря Бабушкина включить регион в пилотный проект была поддержана Сбербанком на экономическом форуме в Казани. Астраханская область присоединится к проекту вслед за Тульской и Костромской областью.

На совещании также обсуждались вопросы адаптации жилья для инвалидов — участников СВО. Во все 13 муниципальных образований направлены методические рекомендации Минстроя РФ, а в местные комиссии включены представители фонда «Защитники Отечества». Главам муниципалитетов поручено выполнить все необходимые работы по адаптации жилья до 1 ноября.

Особое внимание на комиссии уделили вопросам обучения и трудоустройства ветеранов. В 2025 году профессиональное обучение участников СВО осуществляется за счёт федерального бюджета в рамках нацпроекта «Кадры», а также регионального бюджета по госпрограмме «Содействие занятости населения Астраханской области». По данным агентства занятости населения области, из 927 демобилизованных участников СВО 582 человека трудоустроены. С каждым ветераном проводится индивидуальная работа.

Нашивка "За Россию"(2024)|Фото: Накануне.RU

На сегодняшний день от 55 работодателей заявлено более 2 тысяч вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей, из них с зарплатой свыше 75 тысяч рублей – 1,7 тысяч вакансий, в том числе и для возможного трудоустройства участников СВО.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Павел Паутов поручил главам муниципальных образований активизировать работу в этом направлении и до конца года создать в каждом районе области создать новые рабочие места для участников СВО с использованием механизма субсидирования в размере до 200 тысяч рублей.

Ещё одной темой совещания стала адресная помощь по обращениям ветеранов. В области создана рабочая группа, которая оперативно рассматривает все поступающие заявления. Также прорабатываются новые системные меры поддержки, такие как предоставление льгот на проезд на паромных переправах для жителей отдалённых районов и возможное расширение критериев по освобождению от уплаты транспортного налога.

 

Теги: участники сво, ии-агент, адресная помощь ветеранам


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

