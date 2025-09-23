Игорь Бабушкин: Готовится повсеместное введение базового регионального стандарта оказания мер соцподдержки участникам СВО

"В центре внимания выездного заседания попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» – вопросы поддержки ветеранов спецоперации и их близких. На примере Липецкой области и Центрального Федерального округа рассмотрели лучшие региональные практики", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области, глава профильной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин.

Один из главных вопросов рассмотрения - это повсеместное введение базового регионального стандарта оказания мер соцподдержки.

В рамках исполнения данного поручения Президента комиссией Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей готовится соответствующая нормативная база, подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также обсуждалась возможность привлечения дополнительных средств в интересах семей ветеранов в рамках исполнения национальных проектов. Было принято решение в короткие сроки внедрить в каждом субъекте страны комплексные программы социальной реабилитации бойцов - участников СВО.