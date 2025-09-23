На Среднем Урале оштрафовали жену водителя, укусившую сотрудника ДПС

Кушвинский суд оштрафовал местную жительницу, напавшую на сотрудника ГИБДД в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл 2 мая, когда мужа этой женщины пытались привлечь к ответственности за пьяное вождение. Женщина активно препятствовала действиям инспекторов: садилась на колени к мужу, когда того уже поместили в служебный автомобиль, порвала акт освидетельствования, а после на эмоциях и вовсе укусила за руку сотрудника ДПС, пытавшегося её остановить.

Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Суд учел смягчающие вину обстоятельства и назначил местной жительнице штраф 40 тыс. рублей. При этом сумма штрафа была снижена до 37 тыс., с учётом времени, проведённого под стражей в ходе расследования. С женщины также взыскали процессуальные издержки.