В Прикамье больше сотни классов закрыто на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Пермском крае введен карантин для школьных и дошкольных учреждений в связи с сезонным ростом заболеваемости.

Как сообщает "Рифей-Пермь" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, ограничения действуют в 105 классах 32 школ, а также в 35 группах 32 детских садов.

По данным ведомства, на неделе с 15 по 21 сентября в регионе было зарегистрировано более 20,4 тысячи случаев заболеваний ОРВИ. Лабораторные исследования показывают, что среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные возбудители, такие как парагрипп, риновирусы и аденовирусы.