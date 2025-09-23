Молодые специалисты Группы "Уралхим" стали участниками слета "Формула молодежи"

23 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Пермский край
Фото: uralchem.ru

Молодые специалисты Группы "Уралхим" стали участниками слета "Формула молодежи"

Слет «Формула молодежи», собравший около 100 активных сотрудников со всех бизнес-единиц Группы «Уралхим», прошел в Соликамске с 18 по 21 сентября. Программа включала деловые, культурные и спортивные мероприятия.

В центре внимания оказались вопросы удержания талантливой молодежи в регионах и поиска идей, которые сделают города более привлекательными для жизни и работы. Особое место заняла панельная дискуссия «Перспективы развития регионов для молодежи», где впервые главными спикерами стали не приглашенные эксперты, а сами молодые сотрудники. Среди них - руководитель департамента внешней социальной, молодежной политики и спорта «Уралхима» Екатерина Поликарпова, которая выступила модератором сессии, разработчик BI-решений «Уралайтеха» и председатель совета лидеров молодежного движения Роман Елтышев, главный технолог филиала «КЧХК» Александр Иванишин.

Они вместе с коллегами поделились личными историями и продемонстрировали, что профессиональный рост в компании может сочетаться с активным участием в жизни общества и развитием родного региона. Александр Иванишин рассказал, как успешно совмещать профессиональную деятельность с развитием детско-юношеского хоккея в Кирово-Чепецке. Роман Елтышев уделил особое внимание опыту внедрению современных технологий в рабочий процесс, а также продемонстрировал на своем примере, как эффективно совмещать работу с ведением собственного бизнеса и воспитанием троих детей.

(2025)|Фото: uralchem.ru

Участников молодежного слета также ждала насыщенная программа: спуск в шахты «Уралкалия», экскурсии в музеи предприятий, игру «Зарница».  Отдельный блок был посвящен спорту и командообразованию, где молодежь попробовала себя в мастер-классах под руководством двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и шестикратного чемпиона мира по самбо Кирилла Сидельникова.

Итогом «Формулы молодежи» стало укрепление связей между сотрудниками разных подразделений и формирование идей, которые лягут в основу дальнейшего развития молодежной политики Группы «Уралхим».

Анастасия Лоскутова, специалист департамента управления персоналом и коммуникациями филиала «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим» отметила: "Первый день запомнился спуском в шахты. Для офисного сотрудника это был по-настоящему уникальный опыт: увидеть, насколько сложен и значим труд под землей. А пленарная дискуссия убедила меня, что будущее можно строить здесь — в нашей компании и наших городах".

Яна Роминская-Захарова, кладовщик горного цеха-4 ООО «Уралкалий-Ремонт рассказала о своих впечатлениях: "Слет показал, насколько важны цифровизация и новые технологии для эффективности работы предприятий. Не менее значимы наставничество и профессиональное развитие молодых специалистов. Такие мероприятия помогают нам находить совместные решения и двигаться вперед вместе".

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим» подчеркнул: "Формула молодежи" — это площадка, где молодые специалисты могут обменяться опытом, взглянуть на будущее регионов шире, а главное, почувствовать, что их инициативы действительно важны и осуществимы. Именно их энергия помогает нам двигаться вперед и достигать новых успехов".

 

Теги: слет формула молодежи, уралхим, уралкалий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети