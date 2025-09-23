Молодые специалисты Группы "Уралхим" стали участниками слета "Формула молодежи"

Слет «Формула молодежи», собравший около 100 активных сотрудников со всех бизнес-единиц Группы «Уралхим», прошел в Соликамске с 18 по 21 сентября. Программа включала деловые, культурные и спортивные мероприятия.

В центре внимания оказались вопросы удержания талантливой молодежи в регионах и поиска идей, которые сделают города более привлекательными для жизни и работы. Особое место заняла панельная дискуссия «Перспективы развития регионов для молодежи», где впервые главными спикерами стали не приглашенные эксперты, а сами молодые сотрудники. Среди них - руководитель департамента внешней социальной, молодежной политики и спорта «Уралхима» Екатерина Поликарпова, которая выступила модератором сессии, разработчик BI-решений «Уралайтеха» и председатель совета лидеров молодежного движения Роман Елтышев, главный технолог филиала «КЧХК» Александр Иванишин.

Они вместе с коллегами поделились личными историями и продемонстрировали, что профессиональный рост в компании может сочетаться с активным участием в жизни общества и развитием родного региона. Александр Иванишин рассказал, как успешно совмещать профессиональную деятельность с развитием детско-юношеского хоккея в Кирово-Чепецке. Роман Елтышев уделил особое внимание опыту внедрению современных технологий в рабочий процесс, а также продемонстрировал на своем примере, как эффективно совмещать работу с ведением собственного бизнеса и воспитанием троих детей.

Участников молодежного слета также ждала насыщенная программа: спуск в шахты «Уралкалия», экскурсии в музеи предприятий, игру «Зарница». Отдельный блок был посвящен спорту и командообразованию, где молодежь попробовала себя в мастер-классах под руководством двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и шестикратного чемпиона мира по самбо Кирилла Сидельникова.

Итогом «Формулы молодежи» стало укрепление связей между сотрудниками разных подразделений и формирование идей, которые лягут в основу дальнейшего развития молодежной политики Группы «Уралхим».

Анастасия Лоскутова, специалист департамента управления персоналом и коммуникациями филиала «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим» отметила: "Первый день запомнился спуском в шахты. Для офисного сотрудника это был по-настоящему уникальный опыт: увидеть, насколько сложен и значим труд под землей. А пленарная дискуссия убедила меня, что будущее можно строить здесь — в нашей компании и наших городах".

Яна Роминская-Захарова, кладовщик горного цеха-4 ООО «Уралкалий-Ремонт рассказала о своих впечатлениях: "Слет показал, насколько важны цифровизация и новые технологии для эффективности работы предприятий. Не менее значимы наставничество и профессиональное развитие молодых специалистов. Такие мероприятия помогают нам находить совместные решения и двигаться вперед вместе".

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим» подчеркнул: "Формула молодежи" — это площадка, где молодые специалисты могут обменяться опытом, взглянуть на будущее регионов шире, а главное, почувствовать, что их инициативы действительно важны и осуществимы. Именно их энергия помогает нам двигаться вперед и достигать новых успехов".