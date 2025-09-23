Генпрокурор высказался о возможности снятия моратория на смертную казнь

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру действующего генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда.

Теперь Краснова на этот пост предложат рассмотреть всем сенаторам – на ближайшем заседании палаты 24 сентября.

В ходе встречи с членами комитета Краснов ответил на вопросы сенаторов. Среди прочего заявил, что "судебная система в России нуждается в развитии". "Каждое судебное решение должно формировать доверие людей к судебной системе", - заявил генпрокурор, желающий стать судьей.

Также Краснов высказал свое отношение к периодически звучащим призывам снять мораторий на смертную казнь. По его словам, позиция государства в этом вопросе окончательная и не подлежит обсуждению – возвращение смертной казни невозможно. "Она [позиция государства] основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", - добавил Краснов.

Краснов стал единственным претендентом на вакантный пост председателя Верховного суда России.