"Докатились". Музаев признал итоги образовательных "реформ"

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев признал плачевные результаты образовательных "реформ" в последние 40 лет, которые увели образование от его насущных целей и задач.

"Все мы понимаем, до чего докатились", - сказал он.

При этом Музаев уверен, что теперь "движение в пропасть остановлено, искры до сих пор летят, но уже мы выходим на верный путь к по-настоящему качественному образованию".

Он отдельно остановился на проблеме репетиторства, против которого нужно бороться.

"Натаскивание на ЕГЭ также приводит к проблемам, связанным с репетиторством, масштабы которого должны быть сокращены. Школа должна организовать освоение ФГОС без необходимости дополнительных платных занятий", – подчеркнул Музаев.

В прошлом году он выразил уверенность, что необходимость в репетиторах резко снизится, если с учителей снимут бюрократическую нагрузку.

Как отмечает телеграм-канал "Наука и университеты", пока Музаев "сокращает" репетиторство, спрос на репетиторские услуги неуклонно растет. "Родители четко усвоили, что школа ничего не должна. И ничего не будет должна, пока нет достойной оплаты учительского труда и нормальных условий труда педагогов", - написал канал.