В Екатеринбурге выбрали маршруты, куда распределят оставшиеся трехсекционные трамваи

Стало известно, на какие маршруты Екатеринбурга распределят оставшиеся новые трехсекционные трамваи. Данными поделились в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Напомним, в столицу Урала должны поступить 15 таких трамваев. На сегодняшний день в Екатеринбург прибыли 7 составов. 4 из них завершили обкатку и оформление и уже работают на 18-м маршруте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, остальные будут распределены на 1-й (связывает Академический с другими районами города), 6-й, 13-й и 15-й маршруты. Это будет происходить по мере их поступления в город.

Стоит отметить, что замена старых трамваев на новые для Екатеринбурга довольно актуальна. Буквально накануне прямо во время движения загорелся один из вагонов трамвая №1. Пассажирам пришлось экстренно покинуть транспорт на остановке Ювелирная.