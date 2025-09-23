Российские туристы есть среди пострадавших в ДТП с автобусом в Аланье

Российские туристы пострадали в ДТП с туристическим автобусом и маршруткой в городе Конаклы в турецкой Аланье, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье. Точное число россиян, пострадавших в аварии, пока не приводится.

Ранее CNN Turk сообщил, что пострадали 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы. О причине аварии не сообщается. Известно, что столкнувшиеся маршрутка и автобус двигались в попутном направлении. В консульстве сообщили, что дипломаты готовы оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.