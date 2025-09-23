23 Сентября 2025
В России Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Политика Оренбургская область
Фото: minfin.gov.ru

Оренбуржье - лидер по количеству реализованных практик инициативного бюджетирования в стране

Накануне стал известен сформированный Минфином России ежегодный доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах и муниципальных образованиях страны по итогам 2024 года.

Механизм «инициативного бюджетирования» уже 10 лет способствует не только процессу благоустройства общественных территорий, но и более активному вовлечению граждан в систему государственного и муниципального управления, повышает открытость и эффективность бюджетных расходов регионов и муниципалитетов.

(2025)|Фото: minfin.gov.ru

В опубликованном докладе Минфина Оренбургская область отмечена как регион-лидер по количеству реализованных практик в 2024 году: 1 областная и 73 муниципальных. Также в тройке лидеров Краснодарский край (60 практик) и Самарская область (52 практики). Всего в 81 регионе РФ реализовано свыше 217 тысяч проектов на общую сумму более 300 млрд рублей.
 
Необходимо отметить, что в регионе-лидере (Оренбургская область) развиваются различные муниципальные практики инициативного бюджетирования. Такие как «Народный бюджет», «Школьный бюджет», «Детский бюджет», «Молодежный бюджет», «Культурный бюджет», «Спортивный бюджет». Муниципалитеты Оренбуржья фактически самостоятельно определяют процедуры вовлечения жителей в бюджетный процесс. Причем, динамика развития этой практики в регионе высокая.

Так, в 2016 году было реализовано 5 практик, в 2023 году — 52, в 2024 году — 73, в 2025 году планируется 80 практик.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Отметим, что с 2017 года в Оренбургской области также реализуют приоритетный областной проект «Местные инициативы», который предполагает возможность привлечения дополнительных средств на решение вопросов местного значения. Через механизм поддержки отобрано к исполнению более 1500 инициатив на 1,8 млрд рублей. Средства областного бюджета составляют более 60% общей стоимости проектов.

В 2025 году в Оренбуржье реализуется 220 проектов. В перечне  ремонт водопроводов, домов культуры, приведение в нормативное состояние дорог, установка детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и парков.

На конкурсный отбор инициативных проектов 2026 года поступило 420 заявок, победители станут известны до конца ноября 2025 года.

В докладе Минфина также положительно отмечены муниципалитеты Оренбургской области. В число муниципалитетов-лидеров по показателю «Участники интернет-голосований» вошёл город Медногорск: в рамках практики «Школьный бюджет» в выборе проекта приняли участие 19 440 человек. Самые высокие показатели в очном голосовании – в Переволоцком районе. В выборе проекта «Молодёжный бюджет» здесь приняли участие 17 331 человек.

Теги: инициативное бюджетирование, бюджет, минфин, оренбуржье


