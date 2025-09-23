Тюменские ветераны специальной военной операции представят регион на чемпионате и первенстве России по метанию ножа

Более 400 атлетов из 55 регионов примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Хабаровске с 24 по 27 сентября. Впервые в числе участников — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны специальной военной операции.

При поддержке Правительства Тюменской области на состязания отправятся ветераны СВО региона — Руслан Юсупов из Нижнетавдинского округа и Денис Черкасов из Тюменского округа. Ранее они завоевали медали на Кубке полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества.

"Конкуренция будет серьезной, ведь среди участников — опытные спортсмены с ПОДА из Москвы, Московской области, Хабаровска, Самары и других регионов. Но мы уверены в наших ребятах, они уже доказали свое мастерство", - прокомментировал вице-президент федерации спортивного метания ножа Тюменской области Надежда Барнева.

Впервые на состязаниях по метанию ножа будут присваиваться спортивные разряды участникам с ПОДА.

Первый Кубок полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества проходил с 26 по 29 августа. В нем приняли участие 257 спортсменов.