Народная команда. "Спартак" — единственный клуб в РПЛ, за который ещё не забивали россияне в новом сезоне

"Спартак" является на данный момент единственным клубом в Российской Премьер-лиге (РПЛ), за который ещё не забивали россияне в текущем сезоне.

Как сообщает статистический портал "Opta Sports" в telegram-канале, за "красно-белых" в сезоне 2025-2026 гг. отличались Эсекьель Барко (3 раза), Ливай Гарсия (2), Маркиньос (2), Кристофер Мартинс (2), Манфред Угальде (2), Пабло Солари (2) и Жедсон (1). Всего у "Спартака" пока 14 забитых мячей в РПЛ.

При этом, к примеру, за "Локомотив" (20 забитых мячей) в этом сезоне отличались только российские футболисты: Алексей Батраков (8), Дмитрий Воробьёв (5), Зелимхан Бакаев (2), Александр Сильянов (1), Сергей Пиняев (1), Дмитрий Баринов (1), Александр Руденко (1), Николай Комличенко (1).

Аналогичный результат, что и у "железнодорожников", имеет "Сочи" (5 забитых мячей): Антон Зиньковский (2), Максим Мухин (1), Дмитрий Васильев (1), а также ещё один автогол.

Добавим, что в РПЛ сыграно 9 туров. "Локомотив" располагается на четвёртом месте с 17 очками, "Спартак" идёт шестым с 15 баллами, "Сочи" на 16 месте замыкает таблицу, имея в активе всего одно набранное очко.

Отметим также, что с сезона-2022/2023 гг. и по сегодняшний день в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором у клубов должно быть в заявке не более 13 иностранных футболистов. При этом на поле одновременно их должно быть не больше восьми.